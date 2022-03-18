وكالة الطاقة: لخفض الاستهلاك العالمي للنفط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 2:15 مساءً

تواصل الدول الغربية تصعيدها بوجه الرئيس الروسي بوتن، ان كان من خلال فرض العقوبات، أو من خلال التصريحات المناهضة للاجتياح الذي يشنه على أوكرانيا. وكان آخرها ما قاله الرئيس الأميركي واصفا بوتن بمجرم حرب.

في هذا الاطار، دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الجمعة، الى الحد من قوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتدميرها في نهاية المطاف.

وقال هابيك، لمحطة إيه.أر.دي. التلفزيونية “يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لتقليل قوة بوتين، وفي نهاية المطاف تدميرها”.

أما عن حظر الغاز الروسي، فقد عارض هابيك الدعوات لوقف واردات الطاقة من روسيا على الفور قائلاً: “عندما نستطيع القول إننا أمنا سلاسل الإمداد من النفط والغاز، يمكننا اتخاذ الخطوة التالية”، وفقا لوكالة رويترز.

من جانب آخر، حثّت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، الحكومات على تطبيق إجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط في غضون أشهر على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.

ووفق وكالة فرانس برس، أفادت الوكالة بأن المقترحات الـ10 التي وردت في تقريرها وتشمل زيادة العمل عن بعد وخفض الحدود القصوى للسرعة، بإمكانها خفض الاستهلاك في الاقتصادات المتقدّمة “بـ2.7 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الـ4 المقبلة”.