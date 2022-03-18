لافروف: معتادون على العقوبات وسنعيد ترتيب اقتصادنا للتعامل معها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 1:29 مساءً

مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الرابع، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لم تعد لديها أي أوهام متعلقة بالإعتماد على الغرب.

كما أعلن في تصريحات صحافية اليوم الجمعة، أن موسكو لم تعد ترى في الغرب شريكاً موثوقاً، مضيفا أن بلاده لم تغلق الباب أمام الدول الغربية، لكن الأخيرة هي من فعلت ذلك، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

لافروف شدد على أن روسيا لن تقبل أبدا برؤية العالم تهيمن عليه الولايات المتحدة التي تريد أن تتصرف باعتبارها شرطيا عالميا.

“معتادون على العقوبات”

أما في ما يتعلق بالعقوبات الغربية التي فرضت على بلاده، فاعتبر أنها معتادة منذ عام 2014 على هذا النهج. وأضاف أن تلك العقوبات تهدف إلى عزل روسيا وردعها، لكنها ستجعلها أقوى، مشيرا الى أننا “سنعيد ترتيب اقتصادنا للتعامل مع العقوبات”.

إلى ذلك، أوضح لافروف أن العملية العسكرية التي أطلقت في الأراضي الأوكرانية تهدف إلى إزالة أي تهديد للأمن الروسي قد ينطلق من الجارة الغربية، متهما الولايات المتحدة ودول الناتو عامة بإشعال الأزمة الروسية الأوكرانية.

كما اتهم الساسة الأوكرانيين بمحاولة طرد الروس من أوكرانيا.