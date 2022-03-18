شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: “زيلينسكي” جاهز للقاء بوتين في أي وقت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، عن استعداد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في أي لحظة، إذا كان الأخير مستعدًا لذلك.

وردًا على سؤال صحفي حول إمكانية موعد محتمل للقاء زيلينسكي وبوتين قال كوليبا في حديثه لصحيفة “الحقيقة الأوكرانية”: “إذا أظهر بوتين استعداده لمثل هذا اللقاء، فيمكن أن يجري حتى ولو غدًا أو بعد غد. إن الرئيس زيلينسكي جاهز لهذا اللقاء. إن موقفه واضح للغاية، وتم صياغته في كل القضايا، وأوكرانيا جاهزة لهذا الحوار”.

وأضاف أن هناك العديد من البلدان تتنافس من أجل استضافة مثل هذا الاجتماع، متابعًا: “يمكنني القول إن المنافسة على حق عقد لقاء بين زيلينسكي وبوتين أكثر شراسة من المنافسة على الألعاب الأولمبية”.

من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، “إن بوتين لا يمكن ولا يجب أن يلتقي مع زيلينسكي لإجراء أي مناقشات، بل فقط للموافقة على الاتفاقيات التي يجري التوصل إليها”.