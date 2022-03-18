شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عاجل بين “بوتين” ومجلس الأمن القومي الروسي.. ما الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الكرملن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش اليوم العملية العسكرية في أوكرانيا مع مجلس الأمن القومي الروسي.

وأوضح أن بوتين تباحث مع مجلس الأمن القومي الروسي بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا، متهمًا أوكرانيا بتعطيل المحادثات.

وأضاف الكرملين أن المحادثات مع أوكرانيا مستمرة رغم المماطلة من جانبها، مؤكدًا أن الوفد الأوكراني لم يُظهر جهوزية مثل الوفد الروسي لتسريع مسار المحادثات.

وأكد أن بوتين أعلن استعداده للتوصل لحلول في أوكرانيا تتماشي مع نهج روسيا الأساسي، لافتًا إلى أن الوفد الروسي لمحادثات السلام مع أوكرانيا أكد استعداده للعمل بشكل أسرع.

وأشار إلى أن الرئيس بوتين يعتزم اليوم، إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن تحولت بالفعل إلى إهانات شخصية لبوتين، وأن عدوانية بايدن تجاه بوتين سببها إرهاق الرئيس الأمريكي ولن نقيمها بشكل حاد.

وكشف الكرملين أن بوتين أبلغ المستشار الألماني، استعداد موسكو للاستمرار في البحث عن حل في أوكرانيا وفق توجهاتها المبدئية المعروفة، مؤكدًا أن كييف تماطل في عملية التفاوض عبر طرحها مزيدا من المقترحات غير الواقعية.