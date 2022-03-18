شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأوكرانية: الهجمات الروسية دمرت 90% من مدينة ماريوبول والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، اليوم الجمعة، أن هجمات القوات الروسية دمرت 90% من ماريوبول، وتسببت في مقتل آلاف السكان فيها، وفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية.
واتهم البيان القوات الروسية باحتجاز السكان رهائن من خلال إغلاق الممرات الإنسانية، مؤكدًا أن المدينة بلا كهرباء أو غاز أو تدفئة أو مؤن غذائية أو مواد أساسية للعيش.
وتعد ماريوبول الواقعة جنوب البلاد هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا لموسكو، باعتبار أن السيطرة عليها تسمح بربط القوات الروسية في شبه جزيرة القرم بدونباس، وتمنع وصول الأوكرانيين إلى بحر آزوف.
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