شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. طرد 10 دبلوماسيين روس من 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت لاتفيا وإستونيا وليتوانيا اليوم الجمعة، طرد 10 دبلوماسيين روس إجمالا، بحسب وزارات خارجية الدول الثلاث.

وطردت ليتوانيا أربعة، بينما طردت كل من لاتفيا وإستونيا ثلاثة دبلوماسيين.

وذكر وزير خارجية لاتفيا إدجار رينكيفيدج، في تغريدة على تويتر، إن الدبلوماسيين الروس جرى طردهم في إجراء منسق "يتعلق بأنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي مع الأخذ في الاعتبار الغزو الروسي الجاري حاليا لأوكرانيا".

وأوضحت وزارة خارجية إستونيا في بيان، إنها طردت الدبلوماسيين لأنهم "قوضوا أمن إستونيا بشكل مباشر ونشط ونشروا دعاية تبرر العمل العسكري الروسي".

وبينت ليتوانيا إنها طردت الدبلوماسيين "تضامنا مع أوكرانيا"، ولم يتسن الحصول على الفور على تعليق من وزارة الخارجية الروسية بحسب رويترز.