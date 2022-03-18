ضبط حزام ناسف وقاعدة صواريخ وعبوات ناسفة في الانبار – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، ضبط حزام ناسف وقاعدة صواريخ وعبوات ناسفة جنوبي القائم بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية نوعية استباقية نفذت بناءً على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة وبالتنسيق مع استخبارات لواء المشاة ٢٨ وفصيل استطلاع اللواء وقوة من فصيل قناصة الفوج الثاني للواء اسفرت عن الوصول الى مخبأ يضم حزاماً ناسفاً، قاعدة لاطلاق صواريخ كاتيوشا،و١٥٠٠ اطلاقة عتاد bkc،6 عبوات ناسفة، ٤ صواريخ جهنم ، سبطانة spg9، في منطقة ام الضايع بصحراء الشامية جنوب قضاء القائم بالانبار".

واضاف البيان، ان "مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيا".