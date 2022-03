انت الان تتابع خبر مواجهات قوية في ربع نهائي الدوري الأوروبي – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي:لايبزيغ VS أتلانتا.آينتراخت فرانكفورت VS برشلونة ويستهام VS ليون.سبورتينغ براغا VS رينجرز.

قرعة نصف النهائي

الفائز من مواجهة برشلونة وآينترخت فرانكفورت VS الفائز من مواجهة ويستهام وليون.



مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي:ذهاب ربع النهائي: 7 أبريل/نيسان.إياب ربع النهائي: 14 أبريل/نيسان.ذهاب نصف النهائي: 28 أبريل/نيسان.إياب نصف النهائي: 5 مايو/أيار.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية المباراة النهائية، يوم الأربعاء 18 مايو/أيار.

وفياريال هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي، في حين أن إشبيلية هو أكثر ناد نال اللقب وفي رصيده 6 ألقاب، مقابل 3 لكل من ليفربول وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس، ولقبين لكل من تشيلسي وبورتو وفينورد روتردام وبارما وغوتنبيرغ وريال مدريد وتوتنهام وبروسيا مونشنغلادباخ.