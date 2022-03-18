البنتاجون يرجح تهديد بوتين باستخدام السلاح النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 مارس 2022

توصل تحليل حديث لوكالة استخبارات الدفاع في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إلى أن من المتوقع أن يلوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتهديد باستخدام أسلحة نووية ضد الغرب، إذا استمرت المقاومة الأوكرانية الشرسة للغزو الروسي للبلاد، ما سيؤدي إلى استنزاف قوة الجيش الروسي ومعداته.



وقال مدير وكالة استخبارات الدفاع للكونغرس الليفتنانت الجنرال سكوت بيرييه، في الدراسة التحليلية التي جاءت في 67 صفحة عن التهديدات العالمية: "يهدد الاحتلال الذي طال أمده لأجزاء من الأراضي الأوكرانية باستنزاف القوة البشرية العسكرية الروسية، وتقليل ترسانة أسلحتها الحديثة، في حين قد تدفع العقوبات الاقتصادية روسيا إلى كساد اقتصادي طويل الأمد، وعزلة دبلوماسية".

وأضاف بيرييه في إفادته خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي الخميس، أن التحدي الأوكراني والعقوبات الاقتصادية سيهددان قدرة روسيا على إنتاج ذخائر حديثة ذات توجيه دقيق.

وتابع قائلاً إن هذه الحرب وتبعاتها تضعف ببطء القوة التقليدية الروسية، مشيراً إلى ترجيح اعتماد روسيا بشكل كبير على قوة الردع النووي لإعطاء إشارة للغرب وإظهار قوتها في الداخل والخارج.

وتشير وكالة بلومبرغ إلى أن هذا التقييم، الذي يقدم صورة قاتمة لمآلات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يأتي عشية اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وتوضح بلومبرغ أنه في الوقت الذي يحاول فيه مسؤولون أمريكيون فهم موقف الصين من الحرب في أوكرانيا، سيسعى الرئيس بايدن إلى الحصول على مساعدة نظيره الصيني لزيادة الضغوط على روسيا لوقف الحرب.

يُذكر أن الرئيس بوتين أعلن وضع ترسانة بلاده النووية في حالة تأهب قصوى.

ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن، بشكل فوري، على طلب بلومبرغ للتعليق على الدراسة.