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السعودية تمدد تأشيرات الدخول للأوكرانيين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تمدد تأشيرات الدخول للأوكرانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 مارس 2022

أصدرت السلطات السعودية أمرا ملكيا يقضي بتمديد التأشيرات السياحية والتجارية للمواطنين الأوكرانيين العالقين، دون دفعهم الرسوم أو الغرامات.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات، تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة، سواء كانوا سياحا أو رجال أعمال، دون رسوم أو غرامات، وذلك للاعتبارات الإنسانية.

وأوضحت المديرية أن "التمديد سيكون آليا، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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