شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تُعلن سحب ترخيص محطة RT الروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت محطة RT الروسية اليوم، أن السلطات البريطانية قررت وبشكل مفاجئ سحب ترخيصها.

وأكدت أن السلطات البريطانية بهذا القرار، تحرم الرأي العام البريطاني من الوصول للمعلومات – حسبما ذكرت في بيانها-.

في الوقت نفسه أعلنت الحكومة الأسترالية، فرض عقوبات على صندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية الروسية غالبية الأصول المصرفية لروسيا تغطيها العقوبات.

وأشار المندوب الصيني لدى مجلس الأمن، إلى ترحبب بلاده بأي مبادرات تساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية في أوكرانيا ، وأن بكين تؤيد جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، مؤكدًا العقوبات لا تساهم في حل المشاكل وإنما تؤدي إلى تعقيدها.

فيما أوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنطمة تشجع دعوات الحوار لحل الأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن الأزمة في أوكرانيا أثرت على واردات المواد الغذائية الأساسية عالميًا.

وكشف مسؤول أمريكي، أن روسيا أطلقت أكثر من 1000 صاروخ على أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، سيطرتها على أكثر من 90% من مقاطعة لوجانسك شرقي أوكرانيا، مؤكدة أن انفصاليي دونباس يضيّقون الخناق على مدينة ماريوبول والقتال مستمر داخلها.