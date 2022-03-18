شكرا لقرائتكم خبر عن “الدفاع الروسية” تعلن تدمير ٨١ منشأة عسكرية أوكرانية و6 طائرات مسيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن قواتها دمرت الليلة الماضية ٨١ منشأة عسكرية أوكرانية و6 طائرات مسيرة.

وأوضح المندوب الروسي في مجلس الأمن، أنه منذ بدء العملية العسكرية تلقت وزارة الدفاع الروسية أكثر من 2.5 مليون طلب إجلاء إلى روسيا.

وأضاف أن روسيا تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية، من إجلاء أكثر من 31 ألف مدني، مشيرًا إلى أن هناك 70 سفينة في الموانئ البحرية عاجزة عن المغادرة بسبب الألغام البحرية التي وضعتها أوكرانيا.

وأكد أن الغرب يؤجج النزاع ويصب الزيت على النار من خلال الدعم العسكري لأوكرانيا.