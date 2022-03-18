انت الان تتابع خبر مصرع شهيرة 'سناب شات' ساز القحطاني بحادث سير (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فيما تداول عشرات الآلاف من المغردين السعوديين خبر وفاتها، ليتصدر وسم #ساز_القحطاني بحث تويتر.

كما نعاها الكثير من المتابعين، معبرين عن حزنهم الشديد لما ألم بها.

وفي حين لم تتضح بعد تفاصيل الوفاة، إلا أن بعض المعلومات أشارت إلى تعرضها لحادث سير على طريق العروبة في الرياض، حيث نقلت إلى المستشفى لإسعافها، لكن الموت غافلها.

بينما وثق فيديو الحادث المروع، منتشراً كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، حيث ظهرات سيارة ساز المفترضة تنقلب وتتطاير منها شرارات النار.

ابنة الـ 22 ربيعاً

يذكر أن ساز القحطاني فتاة سعودية تبلغ من العمر 22 سنة، وتعد من أشهر نجوم وسائل التواصل الاجتماعي في الممكلة، خاصة سناب شات.

إذ يتابعها الآلاف على مختلف المنصات، حيث تشارك معهم تفاصيل حياتها اليومية ورحلاتها وزياراتها لشتى الأماكن.

واشتهرت ساز بتقديم محتوى مصور متنوع عبر مواقع التواصل، بما فيها تيك توك وإنستغرام وسناب شات.

كما عملت أيضاً كعارضة أزياء في حفلات ومهرجانات الموضة والأزياء التي نُظمت في المملكة.