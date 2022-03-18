انت الان تتابع خبر المرور العامة توضح بشأن سقوط عجلة من أعلى جسر الشعلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن سقوط عجلة من أعلى جسر الشعلة في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد.