انت الان تتابع خبر المرور العامة توضح بشأن سقوط عجلة من أعلى جسر الشعلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن سقوط عجلة من أعلى جسر الشعلة في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد.
وقال مدير اعلام المرور العقيد الياس خضير، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "حادث اصطدام وانقلاب حصل فجر اليوم على خط سريع الشعلة بين مركبة الاولى تحمل لوحات اربيل حمل نوع تريلة والمركبة الثانية حمل لوري قلاب".
وأضاف ان "الحادث ادى الى وفاة احد اصحاب المركبات".
وأضاف ان "الحادث ادى الى وفاة احد اصحاب المركبات".