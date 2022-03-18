رئيس الوزراء التشيكي: ننفق الموارد لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 مارس 2022

أعلن رئيس الوزراء التشيكي، بيوتر فيالا، أن السلطات التشيكية تنفق الموارد لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا.



ونقلت وكالة "بيلتا" عن تصريح فيالا قوله إنه يجب على التشيك مواصلة اتخاذ الإجراءات التي ستساعد في قبول العدد المتزايد من اللاجئين القادمين من أوكرانيا.

وأعلن أيضا عن نية بلاده لإدخال تعديلات على القوانين الخاصة بمسائل التأشيرات والأمن والتعليم وتوظيف اللاجئين.