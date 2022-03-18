لافروف: سنصمد ضد العقوبات غير المسبوقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 مارس 2022

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أي شحنات أسلحة تصل إلى أوكرانيا من الخارج ستشكل هدفاً عسكرياً مشروعاً لروسيا.



وأضاف لافروف في مقابلة حصرية مع قناة "آر تي عربية" الروسية، اليوم الجمعة، أن ما يحدث في أوكرانيا يعكس بلوغ النهج الغربي الرامي إلى تهميش روسيا ذروته، وأن الولايات المتحدة تسعى لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب.

وتابع "العقوبات ضد روسيا حالياً غير مسبوقة لكننا سنصمد وسنتكيف مع الواقع الجديد، والأوهام بأننا نستطيع الاعتماد على الشركاء الغربيين مدمرة بالكامل"، موضحاً "وجدنا أدلة على تحضيرات أوكرانيا بعد فشلها في تطبيق اتفاقات مينسك، لهجوم شامل على جمهوريتي دونيتسك ولو هانسك".

واستطرد "لا نستبعد أن أوكرانيا شكلت أكبر مشروع للبنتاغون في تطوير مختبرات بيولوجية، وروسيا تصر على مناقشة وضع المختبرات البيولوجية بأوكرانيا في مجلس الأمن الدولي".

وأشار إلى أن كييف تدرك أن الرئيس الأمريكي بايدن لن يسمح بحظر الطيران فوق أوكرانيا وتعول على ساسة أمريكيين أقل مسؤولية، متابعاً بالقول إن "الغرب حاول تحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا وهذه المساعي خلفت آثاراً على الأوكرانيين".

وكانت شبكة "سي إن إن" ذكرت أمس الخميس أن أمريكا ستزود أوكرانيا بطائرات بدون طيار "انتحارية"، كما أجازت الحكومة الألمانية تسليم كييف قاذفات صواريخ مضادة للدبابات للتصدي للهجوم الروسي على البلاد.