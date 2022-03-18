بلغاريا ترحل 10 دبلوماسيين روس من أراضيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 مارس 2022

أعلنت حكومة بلغاريا عن قرار ترحيل 10 دبلوماسيين روس من أراضيها بدعوى ممارستهم "أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".



وذكرت الخارجية البلغارية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أنها سلمت إلى سفيرة موسكو لدى صوفيا، إيليونورا ميتروفانوفا، مذكرة بخصوص إعلان هؤلاء الدبلوماسيين "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وأكدت الوزارة أنها طالبت هؤلاء الدبلوماسيين الروس بمغادرة أراضي البلاد في غضون 72 ساعة، مشيرة إلى أن المعطيات عن ممارستهم تلك الأنشطة المزعومة "غير المتوافقة مع اتفاقية فيينا" تأتي من الجهات المختصة، دون شرح المزيد من التفاصيل.