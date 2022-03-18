روسيا تُعلن تحرير 90% من "جمهورية لوهانسك الشعبية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 مارس 2022

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، تحرير قوات "جمهورية لوهانسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد، أكثر من 90% من أراضيها بدعم من القوات المسلحة الروسية.



وتابع كوناشينكوف أن وحدات لوهانسك تدمر مجموعات متفرقة "من القوميين المتطرفين" في الضواحي الجنوبية لقرية روبيجنويه المحررة، حسب قناة "أر تي عربية" الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن مسؤول في منطقة لوهانسك الانفصالية، شرقي أوكرانيا، أن الجيش الأوكراني قصف 5 مواقع في المنطقة الانفصالية، خمس مرات خلال 24 ساعة.