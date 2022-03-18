شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عمومية "الصحفيين" لـ 1 أبريل لعدم اكتمال النصاب القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثانية، إلى يوم الجمعة 1 إبريل 2022، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة 35 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2020 ، والسنة المنتهية في 31/12/2021 وتقرير مجلس النقابة عن عام 2021، وفق المادة (34) من قانون النقابة.

وأكد محمد شبانة السكرتير العام، أن النقابة قد وجهت الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية مرفق معها تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضى والعام قبل الماضى لجميع الزملاء، مشيرا إلى أن النقابة قامت بنشر الدعوة فى جريدتي الأهرام والأخبار طبقا لقانون النقابة، كما تم إرسال إيميلات لجميع الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين.