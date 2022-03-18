ضبط 18 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة عن ضبط 18424 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3010 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 185 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 مخالفات الدراجات النارية، و20 مخالفة موقف عشوائي، 11 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.