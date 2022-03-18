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تركوا بصمة لن ننساها.. الصحة تنعى أطباء كورونا في يوم الطبيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

نعت وزارة الصحة والسكان، في يوم الطبيب المصري الذي يوافق 18 مارس من كل عام، أعضاء الفرق الطبية الذين وافتهم المنية خلال تصديهم لجائحة فيروس .

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الجمعة: "تركوا بصمة لن ننساها.. ضحّوا بأرواحهم لإنقاذ حياة الكثير، وتصدوا لجائحة فيروس كورونا بكل شجاعة وقوة".

وأضافت: "في يوم الطبيب المصري ننعي كل أبطال الفريق الطبي الذين فارقوا حياتنا"، موجه كل الشكر والتقدير للأبطال الذين مازالوا يضحون من أجل حماية صحتنا".

وتابعت: "كل عام وأنتم القوة".️

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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