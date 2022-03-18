"القوى العاملة": تدريب 36 شخصًا على مبادئ السلامة المهنية في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

نفذت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية برنامجا تدريبيا لـ36 مستفيدا من الموظفين والمتطوعين في المناطق المستهدفة للأسقفية بمحافظات (القاهرة، والإسكندرية، وبني سويف، والمنيا) على مبادئ السلامة والصحة المهنية والتصرف الأمن في حالات الطوارئ.

وذكرت وزارة القوى العاملة - في بيان اليوم الجمعة - أن ذلك يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي وقعه قداسة البابا تواضروس الثاني والوزير محمد سعفان، إيمانًا بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومي؛ للحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب المصري والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

وأكد وزير القوى العاملة دور الوزارة في تعزيز التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لرفع الوعي المجتمعي بمجالات السلامة والصحة العامة، منوهًا بأن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هي رسالة الإنسانية، فمن حق كل إنسان أن يتمتع بالسلامة والصحة وأن يحافظ عليهم لأنهم هبة ونعمة من الله للبشر.

وشدد الوزير على ضرورة بناء جيل يعي إجراءات السلامة والصحة العامة ويتصرف بطريقة آمنة وصحيحة في حالات الخطر، لافتًا إلى الدور الذي تلعبه السلامة والصحة المهنية في تقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية والتأثر المباشر لها على الناتج القومى، حيث أننا جميعا شركاء في المسئولية من أجل نشر الوعي بكل مكان من أجل خفض معدلات الإصابة والحوادث ذات الخطورة العالية، والذي يتولد عنها أخطاراً جسيمة.