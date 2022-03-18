بالصور- محافظ المنيا يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة العيد القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

وضع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق 18 مارس.

رافق المحافظ، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية، ووكلاء الوزارة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وقال القاضي، إنه في هذا اليوم الخالد في تاريخ المحافظة، شارك أبناء المنيا البواسل في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، إذ قدم أهالي المحافظة وخاصة مركزي ديرمواس وملوي أرواحهم فداء لعزة وكرامة الوطن.