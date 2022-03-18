تناولوا وجبة فاسدة.. تسمم 5 من أسرة واحدة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 5 من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، بتسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة بمنزلهم الكائن بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وصول 5 أشخاص من أسرة واحدة، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، يعانون بالآم في البطن، وقيء وإسهال، بادعاء تناولهم طعام فاسد مجهول المصدر.

وتبين إصابة كل من "ندى.إ.ص.م"، 15عامًا، و"خالد.إ.ص.م"، 20 عامًا، و"زياد.إ.ص.م"، 10 أعوام، و"أمانى.م.أ"، 45 عامًا، و"إبراهيم.ص.م"، 55 عامًا، وجميعهم يقيمون بمدينة دسوق في كفر الشيخ.