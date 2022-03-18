بالصور- تعقيم 56 منشأة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

فعلت رئاسة مركزي طنطا والمحلة الكبرى اليوم الجمعة، دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت اللجنة المشكلة تحت إشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق، وتم تحرير 17 محضرًا ما بين (5 محاضر عدم ارتداء كمامة، 4 محاضر إشغال طريق، 7 محاضر نظافة ومحضر بيئة).

كما جرى تطهير وتعقيم (33 مسجدًا، 2 مقر وحدة محلية، 2 وحده صحية، 2 موقف سيارات، 1 مقر شئون اجتماعية) ومصادرة 9 شيشة وإعدام 35 كوبًا زجاجيًا.

وفي مركز ومدينة طنطا قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتم تحرير 11 محضر عدم ارتداء الكمامة، تطهير 16 منشأة حكومية، مصادرة 13 كوبًا زجاجيًا.