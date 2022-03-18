السودان / العثور على أسرة تاهت في الصحراء لمدة شهر

اسماعيل عبد الحي - أعلنت قوات الدعم السريع، في السودان، العثور على أسرة مكونة من أب وأم و5 أطفال علقوا في الصحراء لمدة قاربت الشهر.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان وضعته على حسابها على "فيسبوك"، إن "قوات الدعم السريع متحرك درع الصحراء المجموعة الخاصة (١٢) المرابطة بالحدود السودانية الليبية تمكنت من العثور على عائلة سودانية عالقة بالصحراء بينهما سيدة حامل في شهورها الأخيرة برفقة أطفالها الخمسة، واجهوا ظروف إنسانية بالغة الخطورة في الصحراء لما يقارب الشهر".

ولفتت إلى أنها عثرت على الأسرة بعد عملية بحث في الصحراء دامت لأكثر من ٨ ساعات.

ونقل البيان عن قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية العقيد الركن عثمان علي عبد المجيد قوله إن "قوات متحرك درع الصحراء تلقى بلاغا من المواطن الضيف حمدان يفيد بتعطل سيارته في الصحراء (الطريق بين ليبيا والسودان) لمدة تقارب الشهر وعلى متنها كامل أفراد عائلته".

وأضاف أنه "على الفور سارعت القوات لإجلاء العائلة إلى قاعدة الشفرليت العسكرية وقدمت لهم جميع الخدمات الطبية والإنسانية بجانب المواد الإيوائية والغذائية".

وشدد عبد المجيد على أن "قوات الدعم السريع لن تدخر جهدا في سبيل تقديم العون الإنساني لكل من تتقطع به السبل في عرض الصحراء".

ولفت القائد العسكري على "جاهزية قواته لحماية الحدود السودانية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر فضلاً عن تأمين الحركة التجارية بحدود السودان الشمالية".

سبوتنيك