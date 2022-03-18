الحكومة الإسرائيلية تدعو واشنطن لعدم إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 12:47 مساءً

دعت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، الرئيس الأميركي جو بايدن لعدم إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

وعبّرت الحكومة عن “صعوبة بتصديق أن واشنطن ستزيل الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب”.

وفي التفاصيل، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير خارجية إسرائيل يائير لبيد أن “الحرس الثوري الإيراني هو “حزب الله” في لبنان، و”الجهاد الإسلامي” في غزّة، والحوثيون في اليمن، والميليشيات في العراق”.

ولفت المسؤولان الإسرائيليان إلى أنّ “الحرس الثوري يقف خلف الهجمات التي استهدفت المواطنين والجنود الأميركيين في كل أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك خلال العام الماضي. وهو الذي وقف خلف التخطيط لاغتيال بعض كبار موظفي الإدارة الأميركية”.

يدمّر لبنان

وأشارا إلى أنّ “الحرس الثوري لعب دوراً في قتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين، وهو يدمّر لبنان، ويمارس القهر الفتّاك بحق المواطنين الإيرانيين، ويقتل اليهود لمجرّد كونهم يهوداً، والمسيحيين لمجرد كونهم مسيحيين والمسلمين لأنهم لا يقبلون بالاستسلام لهم”.

واعتبرا أن “الحرس الثوري يشكّل جزءاً رئيسياً لا يتجزّأ من آلة القهر الفتّاكة في إيران، وأيديهم ملطّخة بدماء آلاف الإيرانيين وقهر روح المجتمع الإيراني”.

وذكرا أن “محاولة إلغاء تعريف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية هي عبارة عن الاستهزاء بالضحايا وشطب الواقع الموثق المدعوم بأدلة دامغة. فيستحيل علينا التصديق بأن تعريف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية سيلغى مقابل “التعهد بعدم استهداف الأميركيين”.

وختم المسؤلان، لافتين إلى أن “الحرب على الإرهاب هي بمثابة مهمّة ملقاة على عاتق العالم أجمع. ونؤمن بأن الولايات المتحدة لن تخاذل أقرب حلفائها مقابل الوعود الفارغة التي يطلقها الإرهابيون”.

عودة الى الإتفاق النووي

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تقترب من العودة لاتفاق 2015 النووي مع إيران وقوى كبرى أخرى. وأضاف أن ذلك قد يحدث خلال أيام رغم ما وصفها بالعقبات، بحسب ما نقلت مجلة “نيوزويك” الأميركية.

كذلك، أوضح أن “هناك تقدما لا بأس به ونحن قريبون من اتفاق محتمل”، ووصف المتحدث المفاوضات بأنها “معقدة”.