الدفاع البريطانية تكشف عن صعوبات تعيق تقدّم الروس في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

مع دخول العملية العسكرية الروسية أسبوعها الرابع، أكدت بريطانيا أن القوات الروسية لم تحقق تقدماً يذكر خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان اليوم الجمعة، أن صعوبات لوجيستية تواجه تقدم القوات الروسية في كييف وغيرها من المدن الكبرى، مضيفة أن موسكو تعاني مشكلات في إمداد جنودها بالمؤونة والوقود.

تغيير الخطط

كما أكدت الوزارة أن المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن الهجمات الأوكرانية المضادة أجبرت القوات الروسية على تغيير خططها، مشيرة الى أن القوات الأوكرانية حول كييف وميكولايف تواصل إحباط المحاولات الروسية لمحاصرة المدينتين، فيما لا تزال مدن خاركيف وتشيرنهيف وسومي وماريوبول محاصرة وتتعرض لقصف روسي عنيف.

وجدّدت بريطانيا التأكيد أن القوات الروسية حققت تقدما “ضئيلا” خلال أسبوع.

وفيما يتعلق بالنازحين، ذكر البيان أن عدد الفارين من أوكرانيا سيواصل الإرتفاع نتيجة استمرار العملية العسكرية الروسية.

وكانت الوزارة أعلنت أمس أيضا أن العملية العسكرية تباطأت إلى حد كبير على جميع الجبهات، معتبرة أن المقاومة الأوكرانية لا تزال صامدة وتتميز بالتنسيق الجيد.