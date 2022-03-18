المفاوضات الأوكرانية الروسية تلقي بظلالها على أسعار النفط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 11:22 صباحًا

سجلت أسعار النفط الخام، الجمعة، ارتفاعاً بقدر 2.1 دولارا أو نسبة 1.97 بالمئة، حيث تم تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم مايو/أيار، عند 108.74 دولارا للبرميل، فيما يتداول خام نفط تكساس عند 104.42 دولارًا للبرميل بزيادة 1.4%.

وتعود الأسعار للارتفاع بعدما شهدت تراجعات قوية الأسبوع الماضي تحت تأثير الأخبار المتفائلة عن وجود حل دبلوماسي للأزمة الروسية، إلا أن التصريحات في الأيام الأخيرة تشير إلى صعوبة الحل الدبلوماسي في هذا الوقت، وإلى صورية المفاوضات الجارية.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أبريل/نيسان، 2.43 دولارا أو بنسبة 2.36 بالمئة، إلى 105.41 دولارا للبرميل.

والخميس، قفزت أسعار الخام بنحو 9 بالمئة، مسجلة أكبر ارتفاع يومي منذ منتصف 2020، بعدما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن بلاده متمسكة باتفاق “اوبك ” الذي ينص على زيادة متواضعة في الإنتاج، رغم نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.

ودعم أسعار الخام تحذير وكالة الطاقة الدولية، الخميس، من أن الأسواق ستفقد نحو 3 ملايين برميل من الإمدادات الروسية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل.

وخلال الأسبوع الحالي، تقلبت أسعار النفط بشدة بين هبوط حاد وارتفاع حاد، لثاني أسبوع على التوالي، على وقع المفاوضات الروسية الأوكرانية، وتناقض التقارير بشأن مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، وأيضا بعدما رفع الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ عام 2018.

ويتجه مزيج برنت لإغلاق تداولات الأسبوع مستقرا قرب 110 دولارات للبرميل، فيما يتجه الخام الأمريكي لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 4 بالمئة.