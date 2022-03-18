“سلوك منافق”.. الصين: واشنطن صبت الزيت على النار في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

اتهمت الصين الولايات المتحدة بصب الزيت على النار في الصراع بين روسيا وأوكرانيا،

ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، السلوك الأميركي في تلك الأزمة بـ”المنافق”، مضيفا أن الولايات المتحدة متواطئة في هذا النزاع.

كما حملها المسؤولية في هذا الملف، داعيا إياها إلى السعي لحل الأزمة بالطرق السلمية. وقال “أكثر من مليوني لاجئ نزحوا بسبب السياسة الأميركية”.

إلى ذلك، كرر المتحدث اتهام بلاده لحلف شمال الأطلسي بتفجير النزاع، قائلا إن إصراره على التوسع شرقاً (في دول أوروبا الشرقية) أدى لتفجير الأزمة في أوكرانيا.

وأعرب عن شعور بلاده بالأسى لأي ضحايا مدنيين يسقطون في أوكرانيا، مشددا على أن موقف بكين عادل وغير منحاز، وهي أكدت مرارا في السابق تمسكها بسيادة الدول ووحدة أراضيها.

اتصال مرتقب بين الرئيسين

تأتي تلك التصريحات فيما يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن لتحذير نظيره الصيني شي جينبينغ من عواقب تقديم أي دعم لموسكو في اتصال مرتقب اليوم الجمعة.

فخلال محادثات مرتقبة في وقت لاحق اليوم، هي الرابعة بينهما منذ تولي بايدن الرئاسة، سيناقش المسؤولون الحرب في أوكرانيا.

وكانت الإدارة الأميركية أكدت أكثر من مرة سابقا، أن بكين ستتحمل المسؤولية عن أي عمل يهدف إلى دعم الروس، سواء عسكريا أو حتى اقتصاديا، أو بأي طريقة من الطرق للتحايل على العقوبات الغربية القاسية التي فرضت على موسكو، ملوحة بتكاليف باهظة على الاقتصاد الصيني العملاق.