مليار دولار.. جندي أميركي سابق يطالب إيران بتعويض مالي بسبب اختطافه وتعذيبه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الجندي الأمريكي السابق، مايكل وايت، عن رفعه لدعوى قضائية ضد النظام الإيراني بسبب اعتقاله لمدة عامين وتعذيبه.

وطالب وايت في الدعوى القضائية نظام طهران بدفع مبلغ قدره مليار دولار، تعويضاً على ما قال أنه تعرض له من خطف وتعذيب أثناء الاحتجاز.

وذكر السجين الأميركي السابق تفاصيل ما أسماه إساءة المعاملة “طويلة الأمد” خلف القضبان في إيران، بما في ذلك الضرب واللكم والجلد والحرمان من الطعام والشراب والضغط عليه من أجل أخذ الاعترافات الكاذبة مثل أنه “جاسوس للحكومة الأميركية”.

وجاء في الدعوى أن “وايت تحمل هذه الصدمة النفسية قرابة عامين. لم يعرف قط متى سيتم الإفراج عنه ولم شمله بأسرته. لقد وُعد مرارًا وتكرارًا بأن حالته ستتحسن، لكن عندما لم يحدث ذلك، كان يتحطم نفسيا”.

الادعاءات التي أدلى بها وايت في هذه الشكوى مماثلة للرواية المكونة من 156 صفحة التي كتبها خلف القضبان، والتي سُربت لاحقًا إلى وكالة “أسوشيتد برس”.

وحُكم على مايكل وايت، في عام 2017 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “إهانة” المرشد الإيراني و “نشر صورة خاصة “. وتم إطلاق سراحه أخيرًا في يونيو 2020 فيما بدا أنه تبادل للسجناء بين البلدين بعد أن قضى قرابة عامين في السجن.

وعلى الرغم من رفض المسؤولين في كلا البلدين تبادل السجناء، ولكن في الوقت نفسه الذي تم فيه إطلاق سراح وايت، أفرج عن سيروس أصغري، وهو مواطن إيراني كان مسجونا في الولايات المتحدة. أصغري، الأستاذ في جامعة شريف للتكنولوجيا، اتهم بسرقة معلومات الأسرار التجارية، ولكن بعد ثلاث سنوات، وجدت المحكمة أنه غير مذنب.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن حاكم ولاية نيو مكسيكو السابق بيل ريتشاردسون التقى بوزير الخارجية الإيراني آنذاك محمد جواد ظريف لمناقشة إطلاق سراح وايت.