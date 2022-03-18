شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي: العقوبات ستجعلنا أقوى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن عدد العقوبات التي تم توقيعها على روسيا، وقال إن هناك 5000 عقوبة فردية ضد روسيا وهذا رقم قياسي لا مثيل له، وفقًا لـ”العربية”.

وقلل لافروف، خلال مؤتمر صحفي، من تأثير العقوبات على روسيا وقال “إن العقوبات تجعلنا أقوي”، مؤكدًا أن “هذه العقوبات التي تم توقيعها علينا أكثر من العقوبات التي تم توقيعها على كوريا الشمالية وإيران”.

واعتبر لافروف أن هذه “العقوبات تهدف إلى عزل روسيا وردعها، لكننا سنعيد ترتيب اقتصادنا للتعامل مع العقوبات”، مذكّراً أن لروسيا خبرة بالتعامل مع العقوبات منذ العام 2014.

وأشار إلى أن هدفنا هو “إزالة أي تهديد لروسيا من أراضي أوكرانيا” مشيرًا إلى أن الغرب يمارس ضغطًا غير مسبوقة على روسيا، لكننا تعودنا على ذلك وسيكون هناك مواجهة.

وقال إن “أمريكا وبريطانيا تسيطران على حرب التضليل العالمية وروسيا لاعب صغير”، معتبرًا أن “أن أوروبا توقفت بالكامل تقريبًا عن الدفاع عن استقلالها أمام الولايات المتحدة الأمريكية”.