شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مقتل 726 أوكرانياً بينهم 52 طفلاً جراء الغزو الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن 726 مدنيًا أوكرانيًا قتلوا بينهم 52 طفلًا، جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد عمدة كييف، مقتل شخص وإصابة 19 بينهم 4 أطفال في قصف روسي على حي بودولسك في العاصمة، مشيرًا إلى أن القصف الروسي على الحي أدى إلى تدمير روضة أطفال ومدرسة و6 منازل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن حاكم منطقة دونيتسك، سقوط قتيلين و6 جرحى في قصف على مدينة كراماتورسك.

وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية، بمقتل شخص وإصابة 11 في قصف استهدف منشأة تعليمية بمدينة خاركيف.

في الوقت نفسه قالت القوات الجوية الأوكرانية: إن القوات الروسية استهدفت محيط مطار لفيف بستة صواريخ كروز من غواصة في البحر الأسود.

وأشارت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إلى أنه من المقرر تخصيص 18 ممرا إنسانيا اليوم في مناطق مختلفة داخل البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، أن سلسلة الإمدادات الغذائية في أوكرانيا تنهار.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه حرس الحدود البولندي، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى بولندا تجاوز مليونين.