شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: قواتنا دمرت 7 مقاتلات ومروحية و3 صواريخ روسية خلال الساعات الـ24 الماضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية اليوم: أن قواتها دمرت 7 مقاتلات ومروحية و3 مسيرات و3 صواريخ روسية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت أن شخصًا لقي مصرعه بينما أصيب 4 آخرين في قصف استهدف مبنى سكنيا بالعاصمة كييف، مؤكدة أن القوات الروسية استهدفت محيط مطار لفيف بستة صواريخ كروز من غواصة في البحر الأسود.

وكشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أنه من المقرر تخصيص 18 ممرا إنسانيا اليوم في مناطق مختلفة داخل البلاد.

وأكدت أن القوات الروسية دمرت 90٪ من ماريوبول وتواصل إغلاق الممرات الإنسانية واحتجاز المدنيين، مشيرة إلى أن روسيا تجند مرتزقة سوريين للقتال في بلادنا بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها.

فيما أعلن عمدة مدينة ميكولايف الأوكرانية، أن الجيش الروسي استخدم في الأيام العشرة الماضية أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين.

من ناحيتها أكدت منظمة أطباء بلا حدود في أوكرانيا، أنه لم يتم عمل اللازم لحماية المستشفيات والمدنيين وفقا لقواعد الحرب، مشيرة إلى أنها ترجح أن مستشفى ماريوبول لم يتلق أي إمدادات وقد يكون الوضع فيه كارثيًا.