شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا: وصول أكثر من مليوني لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر حرس الحدود البولندي أن أكثر من مليوني لاجئ من أوكرانيا، وأغلبهم نساء وأطفال، وصلوا بولندا منذ بداية الحرب.

وأمس الخميس وحده، وصل نحو 52 ألفا و500 شخص من أوكرانيا وهو انخفاض بنسبة 11 % مقارنة باليوم السابق عليه.

عبر نحو 227 ألف شخص الحدود في الاتجاه المقابل منذ 24 شباط/فبراير، والكثير منهم متطوعون لقتال الروس.

ولا يوجد معلومات رسمية بشأن عدد لاجئي الحرب الذين ظلوا في بولندا ،وعدد الذي توجهوا بالفعل إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

كان يبلغ التعداد السكاني لأوكرانيا وهي أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة، أكثر من 44 مليون نسمة قبل الغزو الروسي. وتشترك بولندا وأوكرانيا في حدود يبلغ طولها أكثر من 500 كيلومتر.