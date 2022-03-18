شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسمح بدخول الأوكرانيين أراضيها بدون ضامن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليابان اليوم الجمعة منح حق الدخول لمواطني أوكرانيا الفارين من بلادهم بسبب الغزو الروسي، حتى إذا لم يكن لهم ضامن من أقارب أو معارف في اليابان، بحسب ما أعلنته الحكومة.

وتم تعديل السياسة الأصلية التي تقضي بأن يكون للنازحين ضامن، وذلك خلال اجتماع لممثلي الوزارات والوكالات المعنية، في ظل الأزمة الإنسانية التي دفعت ملايين الأوكرانيين إلى الفرار من بلادهم بسبب الحرب الدائرة هناك، بحسب ما أوردته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ووفقا للحكومة، استقبلت اليابان حتى أمس الأول الأربعاء، 73 شخصا تم إجلاؤهم ولهم ضامن، وذلك منذ الثاني من الشهر الجاري عندما أعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أن بلاده سوف تفتح أبوابها كجزء من استجابتها الإنسانية.

وبموجب القواعد الجديدة، تم تبسيط إجراءات طلبات التأشيرة للأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم، ولا يطلب منهم تقديم نتائج سلبية لاختبارات الكشف عن مرض كوفيد 19-لدى دخولهم.