أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مطار لفيف

18 مارس , 2022 كييف: أعلن رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي، أن صواريخ روسية ضربت اليوم الجمعة حي مطار المدينة الأوكرانية الكبيرة قرب الحدود البولندية. وقال سادوفي عبر في فيس بوك إن "صواريخ أصابت حي مطار لفيف"، مؤكداً أن الضربة لم تصب المطار مباشرة. وفي وقت سابق، قالت قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية، إن دوي ما لا يقل عن 3 انفجارات تردد في المدينة.

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