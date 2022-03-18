اليابان: عقوبات جديدة على مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية وشركة أسلحة

طوكيو:قالت اليابان اليوم الجمعة إنها ستفرض عقوبات على 15 فرداً و9 منظمات روسية، تشمل مسؤولي دفاع وشركة تصدير الأسلحة الحكومية روسوبورون إكسبورت.

وستشمل العقوبات تجميد أصول، وهي الأحدث في سلسلة إجراءات يابانية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، طالت 76 فرداً، و7 بنوك، و12 منظمة أخرى في روسيا، وفقاً لوزارة المالية.

وأضافت الحكومة اليوم الجمعة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى المستهدفين بالعقوبات، إلى جانب عدد من مصنعي العتاد العسكري مثل شركة يونايتد إيركرافت كورب التي تصنع طائرات مقاتلة.

ورغم لا يزال لليابان حصص في مشاريع غاز ونفط في جزيرة سخالين الروسية بعد انسحاب شركتي شل وإكسون موبيل منها.

ولم يوضح رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الأربعاء مصير استثمارات اليابان فيها، إذ أكد أهميتها لأمن الطاقة في بلده.