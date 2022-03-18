مجلس الخدمة الاتحادي: تمديد تدقيق البيانات بالنافذة الإلكترونية لحملة الشهادات العليا

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وسام اللهيبي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تقرر تمديد المدة الخاصة بتدقيق البيانات إلى يوم الخميس من الأسبوع المقبل 24 آذار 2022".

وأضاف، أن القرار جاء "ليتسنى لخريجينا الأعزاء الحصول على كوداتهم وتدقيق بياناتهم وتقديم الاعتراضات في حال وجود خطأ في البيانات"، داعياً "الخريجين إلى الإسراع في تدقيق البيانات خلال تاريخ المدة أعلاه وبخلافه تهمل جميع الطلبات".

