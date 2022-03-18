مشاجرات ومطاعم منفصلة.. حرب بين السياح الروس والأوكرانيين في مصر

وأكد بعض السياح الأوكرانيين، الذين قابلتهم صحيفة "نيويورك تايمز" في 3 منتجعات في شرم الشيخ، إنهم حاولوا في إقناع الروس بأن بلادهم لم تفعل شيئًا ليستحق الغزو، لكنهم فشلوا في ذلك.

وأخبر رجل أوكراني الصحيفة أنه شاهد امرأة روسية ترتدي قميصا عليها علم بلادها تحدق في سائحة أوكرانية في ردهة الفندق، ثم تبادلتا السباب بالألفاظ القبيحة.

وأشارت إلى أنه قبل أسبوعين، وقعت مشاجرة بين رجل روسي وامرأة أوكرانية، دفعت إدارة الفندق إلى استدعاء الشرطة، التي قررت نقل أحدهم إلى فندق آخر، لمنع تكرار المشاجرة.

وأكد موظفون أن المنتجعات عرضت وجبات مجانية وامتيازات أخرى لإقناع الأوكرانيين والروس بتناول الطعام في مطاعم منفصلة.