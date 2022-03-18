شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل فى عمومية "الصحفيين" استعدادا للاجتماع العادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، استعدادا للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، حال اكتمال النصاب القانونى بحضور 25% + 1 .

وكان مجلس نقابة الصحفيين دعا من قبل المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح اليوم الجمعة، وذلك إعمـالا لنص المواد (33)،(34)،(35) من قانــون النقابـــة (76لسنة 1970م).

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العادى للجمعية العمومية، التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2021م، و التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2021 حتى فبراير 2022م، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2020م، وكذلك للسنة المنتهية في 31/12/2021م وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2022م.