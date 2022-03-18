شنقها بإيشارب.. شاب يقتل شقيقته في سوهاج: "كنت بفوّقها"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، اليوم الجمعة، على يد شقيقها خنقًا بمنزل الأسرة في دار السلام جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة للمستشفى وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "هويدا. م" 35 عامًا حاصلة على دبلوم تجارة، وتقيم بناحية قرية البلابيش قبلي دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد شقيقها "مبارك" 31 عامًا، عامل، أنه أثناء تواجد شقيقته أعلى سطح المنزل اختل توازنها وسقطت أرضًا ما نتج عنه وفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود آثار لحز دائري حول الرقبة وآثار سحجات بالوجه، وتوصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها "محيي" 34 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق ويقيم بذات الناحية "يعاني من مرض نفسي".

جرى ضبط المتهم، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأن شقيقته تعاني من تشنجات فحاول الإمساك بها للتخلص من تلك الحالة بأن خنقها بالإيشارب الخاص بها إلا أنها فارقت الحياة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.