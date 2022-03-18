"إزاي تأجر محل أو مطعم في العجوزة وبولاق الدكرور؟" اعرف الضوابط والأوراق المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت إدارة التسويق بمحافظة الجيزة، تأجير بارتيشنات أكشاك تجارية عبارة عن مطاعم ومحلات بنطاق أحياء محافظة الجيزة.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير الشوارع والطرق وأسفل الكباري بالمحافظة واستغلالها لإضافة لمسة جمالية وبشكل حضاري وكذلك خلق فرص عمل جديد للشباب وجذب المستثمرين.

وجاءت الضوابط على النحو التالي:

• التعاقد لمدة 3 سنوات بزيادة سنوية 10% .

• يتم تحديد سعر المتر المربع وفقاً لسعر السوق للمنطقة بكل حي .

• دفع مبلغ جدية تعاقد عند تقديم الطلب بالحي.

• دفع مبلغ تأمين 10% من إجمالي قيمة التعاقد بالحي .

• تقديم نموذج بارتيشن ذات طابع جمالي ومظهر جذاب يضيف لمسة جمالية.

• يتم توصيل المرافق (مياه - كهرباء)عن طريق الحي.

• يلتزم المتعاقد بسداد قيمة الاستهلاك مع الجهات المختصة.

الأوراق المطلوبة:

• صورة بطاقة الرقم القومي.

• صورة من النموذج المقترح للكشك التجاري ومحدد به بالنشاط على (سى دي أو فلاشة) أو صورة ألوان.

• صورة من السجل التجاري (إن وجد).

• صورة من البطاقة الضريبية (إن وجد).

الأولوية لأفضل الأشكال المقدمة والأنشطة المقترحة.

الأماكن المتاحة

حي العجوزة

1. قطاع كوبري الإليزيه أمام الكنيسة متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6 .

2. قطاع مزلقان أرض اللواء متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6.

3. قطاع أسفل كوبرى 6 أكتوبر شارع النيل متوفر عدد (4) أكشاك تجارية .

يتم تقديم الطلبات (بحى العجوزة - إدارة التسويق).

حي بولاق الدكرور

1. قطاع كوبري الإليزيه أمام الكنيسة متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6.

2. قطاع مزلقان أرض اللواء متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6.

3. قطاع أسفل كوبري 6 أكتوبر شارع النيل متوفر عدد (4) أكشاك تجارية.

يتم تقديم الطلبات (بحي العجوزة - إدارة التسويق).

1. قطاع بجوار سور شركة الكهرباء من ترعة المجنونة (المعتمدية) متوفر عدد (10) أكشاك مساحات مختلفة.

يتم تقديم الطلبات (بحي بولاق - إدارة التسويق).