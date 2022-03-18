مباحثات لتعزيز التعاون بين العربية للتصنيع وشركة أمريكية للصناعات الدفاعية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات الدفاعية.

جاء هذا خلال المباحثات المشتركة مع السيد" جوزيف دبليو رانك" الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية العالمية، بفرع المملكة العربية السعودية وأفريقيا، والتي تأتي في إطار النتائج الناجحة لمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي عقد مؤخرا بمدينة الرياض.

في هذا الصدد، أوضح "التراس" أنه تم بحث تعزيز التعاون في العديد من مجال الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، فضلا عن بحث تدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة في صناعات الدفاع المتطورة.

من جانبه، أشاد جوزيف دبليو رانك، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية.