أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور اليوم الجمعة، عند نفس مستويات أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و4.5 جنيه،.

الفاصوليا بين 10 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.