سكان ماريوبول ينتشلون الناجين من تحت أنقاض “مسرح الدراما”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 10:04 صباحًا

لا يزال مسرح الدراما في مدينة ماريوبول محطّ أنظار العالم، بعد أن تعرَض للقصف علما أنه يحمي أكثر من ألف شخص اختبؤوا في داخله.

فقد واصل سكان المدينة اليوم الجمعة، البحث عن ناجين بين أنقاض المسرح وانتشالهم.

وفي السياق، قال النائب البرلماني سيرغي تاروتا إن الملجأ قاوم القصف، مشيرا الى أن أشخاصا عدة خرجوا بعد أن أزال السكان الأنقاض بأنفسهم”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم القوات الجوية الروسية بقصفها “عمدا” المسرحا الذي لجأ إليه السكان.

أكثر من ألف شخص

من جهتها، أعلنت رئاسة بلدية ماريوبول في وقت سابق أن “أكثر من ألف شخص كانوا موجودين في ملجأ تحت المسرح عندما تعرض للقصف”، من دون أن تعلن عدد الضحايا.

في المقابل، نفت روسيا جملة وتفصيلاً الاتهامات التي وجهت إليها بقصف المدينة، متهمة كتيبة آزوف القومية الأوكرانية بتدمير المسرح.

ووفقًا للتقديرات الأولية، تم تدمير حوالى ثمانين بالمئة من المساكن في ماريوبول، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة.