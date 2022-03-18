أساء استخدام أموال البلاد.. اعتقال رئيس وزراء سابق لدولة أوروبية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

أعلنت السلطات البلغارية عن اعتقال رئيس الوزراء السابق ومسؤولين آخرين، بتهمة سوء استغلال أموال قدمها الاتحاد الأوروبي للبلاد.

ونقلت وكالة “بي تي آيه” البلغارية الحكومية للأنباء، الخميس، عن وزارة الداخلية أنه تم إلقاء القبض على وزير المالية السابق فلاديسلاف جورانوف، والرئيسة السابقة للجنة الموازنة بالبرلمان البلغاري ميندا ستويانوفا، والرئيسة السابقة للمكتب الصحفي للحكومة سيفدالينا أرنودوفا.

وجرت عمليات القبض خلال مداهمات للشرطة في إطار تحقيق لمكتب المدعية العامة للاتحاد الأوروبي في 120 قضية احتيال في بلغاريا تلقت بشأنها معلومات.

وذكرت الوزارة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، أنه جرت عمليات تفتيش ومصادرات في كثير من المواقع.

وكان بوريسوف رئيسا لوزراء بلغاريا في الفترة من عام 2009 إلى عام 2021، مع فترة انقطاع قصيرة.

وينتمي حزب بوريسوف “مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا” المحافظ واختصاره “جيرب”، لحزب الشعب الأوروبي، بالبرلمان الأوروبي.

وكتب رئيس الوزراء الحالي كيريل بيتكوف عبر موقع فيسبوك: “لا أحد فوق القانون”.

ويتولى حزب بيتكوف “الشعب المناهض للفساد” مقاليد الأمور في بلغاريا منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن ائتلاف من أربعة أحزاب.

وزارت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي لورا كوفيسي العاصمة البلغارية صوفيا يوم الأربعاء والخميس، حيث التقت ممثلين عن الحكومة والقضاء.