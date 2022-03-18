روسيا تفرض حظر طيران فوق منطقة دونباس.. ماذا يعني ذلك؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

في آخر مستجدات الحرب على أوكرانيا، فرضت روسيا حظر طيران فوق منطقة دونباس، بحسب ما كرت وكالة إنترفاكس للأنباء، الجمعة، نقلا عن مسؤول بجمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، سيطرتها على أكثر من 90% من إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

كما أشارت الى أن انفصاليي دونباس يضيّقون الخناق على مدينة ماريوبول والقتال مستمر داخلها.

يذكر أن منذ بدء الغزو الروسي، يطالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي حلف الناتو بتطبيق حظر طيران فوق بلاده، الا أن الناتو رفض.

فقد استبعد أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مبررا ذلك بأنه لا يجب أن تدخل مقاتلات للحلف المجال الجوي الأوكراني، أو قوات للحلف على الأراضي الأوكرانية، لأن هذا يعني إسقاط طائرات روسية، وهو الأمر الذي قد يسبب حربا كاملة الأركان في أوروبا.

حظر الطيران ماذا يعني؟

وتعني منطقة حظر الطيران عدم السماح لطائرات معينة بالعبور والتحليق في المجال الجوي للدولة، ويطبق الحظر لأسباب عسكرية لمنع هجمات جوية أو عمليات المراقبة.

ويطبق الحظر بوسائل عسكرية باستخدام نظام مراقبة، وتنفيذ ضربات استباقية ضد الأنظمة الدفاعية في الأجواء التي يشملها الحظر، كما يسمح بإسقاط أي طائرة تخترق المنطقة المحظورة.