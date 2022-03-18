صواريخ روسية تضرب لفيف الأوكرانية وهجوم وشيك على أوديسا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ضربت “صواريخ” روسية اليوم الجمعة، حي مطار مدينة لفيف الأوكرانية الواقعة بالقرب من الحدود البولندية، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدنية أندري سادوفي.

وأفاد سادوفي عبر صفحته على فيسبوك بأن “صواريخ أصابت حي مطار لفيف”، مؤكدا أن الضربة لم تصب المطار مباشرة.

بدورها، ذكرت قناة أوكرانيا 24 التلفزيونية عبر تطبيق “تيليغرام”، أن دوي ما لا يقل عن 3 انفجارات سُمع في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا صباح الجمعة.

هجوم وشيك على أوديسا

بالتوازي، كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية وجود علامات على هجوم روسي برمائي وشيك، على مدينة أوديسا الأوكرانية، المطلة على البحر الأسود.

وأضاف المسؤول الأميركي، أن واشنطن تواصل العمل مع حلفائها وشركائها، بشأن إمكانية مساعدة أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بعيدة المدى، وأنظمة أخرى تدرب عليها الأوكرانيون، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات غير مؤكدة، على أن الروح المعنوية الروسية آخذة في التراجع.