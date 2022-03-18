فتح ممرات إنسانية في 3 مدن أوكرانية.. ماذا عن سكان ماريوبول؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تزامنا مع الموافقة على فتح 9 ممرات إنسانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء 43 ألف شخص من سكان مدينة ماريوبول المحاصرة خلال 24 ساعة.

وكان مسؤول عسكري روسي كشف أن موسكو وافقت على فتح 9 ممرات إنسانية إضافية اقترحتها كييف في 3 مدن أوكرانية هي زابوريجيا وجيتومير وخاركيف، بحسب وكالة “إنترفاكس” الروسية.

في المقابل، أفادت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك بأنه تم إجلاء 3810 أشخاص من المدن الأوكرانية عبر ممرات إنسانية أمس الخميس، وهو عدد أقل بكثير مقارنة بيوم الأربعاء.

وأضافت في إفادة صحفية أن نحو 2000 شخص تمكنوا من مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

بدوره، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه تم إجلاء أكثر من 60 ألف شخص يوم الأربعاء من عدد من المدن والبلدات، بحسب وكالة إنترفاكس الأوكرانية.

الوضع “حرج”

في سياق متصل، أعلنت سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تحاصرها القوات الروسية إجلاء 30 ألف شخص في غضون أسبوع، مضيفة أنها لا تزال تجهل حصيلة قصف مسرح كان مدنيون يحتمون فيه الأربعاء.

وأفادت بلدية المدينة في رسالة عبر “تلغرام” أن الوضع “حرج” مع قصف روسي “متواصل” ودمار “هائل”، مضيفة: “تفيد التقديرات الأولية أن 80% من مساكن المدينة دمرت”.